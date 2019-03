Le rouge de la passion, Alfa Romeo et Ferrari dans le design du numéro de course WTCR de Ceccon

Kevin Ceccon, vainqueur de course lors de la saison inaugurale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a expliqué pourquoi il a choisi le rouge pour le design de son numéro de course, et pourquoi le "31" est, justement, bien plus qu'un numéro pour lui...

Ceccon, qui visera encore d'autres succès en WTCR / OSCARO en 2019, est un espoir très apprécié de l'Italie et fait partie des hommes à suivre sur son Alfa Romeo Giulietta TCR by Romeo Ferraris du Team Mulsanne.



"J'ai décidé de garder le 31 comme l'année dernière," explique Ceccon. "Cela s'est décidé comme ça car le chiffre '3' peut être vu comme le 'e' dans mon nom et le chiffre '1' peut être vu comme le 'i' dans mon nom. Et nous l'avons mis en rouge parce que c'est la couleur de la passion, d'Alfa Romeo et aussi de Romeo Ferraris. Comme nous sommes un projet italien avec un pilote italien, une voiture italienne et une équipe italienne, nous avons décidé de garder le drapeau italien dans ce numéro."



Eurosport Events, le promoteur du WTCR / OSCARO, invite les pilotes à soumettre leurs propres numéros de course pour 2019. Bien qu'ils ne figureront pas sur les côtés ou les pare-brise des voitures en compétition conformément aux règlements sportifs WTCR / OSCARO de la FIA, ils auront plusieurs utilisations pour plaire aux fans, y compris les graphiques télévisés et le matériel d'affichage des séances d'autographes.

