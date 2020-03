Le rouge est mis pour le roi du WTCR

Les i30 N TCR de l'équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse afficheront un nouveau look pour le championnat 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup.

Au lieu du bleu plus foncé utilisé en 2019, le bleu "Performance" de Hyundai sera combiné avec le rouge du sponsor en titre de l'équipe, LUKOIL, pour créer une identité frappante développée au siège de Hyundai Motorsport à Alzenau, en Allemagne.



Le Champion en titre du WTCR, Norbert Michelisz, et Gabriele Tarquini seront associés pour une troisième saison et porteront à nouveau le drapeau de Hyundai Motorsport Customer Racing en WTCR.



Andrew Johns, directeur des opérations de Hyundai Motorsport Customer Racing, a déclaré "La révélation des livrées d'une nouvelle saison est toujours une grande partie de la préparation d'une année de course, et la publication des dessins de l'i30 N TCR participant à la WTCR - FIA World Touring Car Cup n'est pas différente."



"Il est également important que, malgré l'incertitude actuelle autour du calendrier du sport automobile en raison de l'épidémie de COVID-19, nous restions concentrés sur la préparation du retour à la compétition".

