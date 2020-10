Muller et ses coéquipiers de l'équipe Lynk & Co Cyan, Thed Björk et Yann Ehrlacher ont effectué des tests sur la piste espagnole plus tôt dans l'année et les données accumulées à l'époque seront la clé d'un bon résultat lors de l'avant-dernier week-end de la saison du WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Nous avons fait un bon test au MotorLand Aragón plus tôt cette année et ce sera crucial car le circuit est nouveau pour presque tout le monde en WTCR", a déclaré Muller, le quadruple champion du monde des voitures de tourisme de la FIA. "Nous devons continuer à livrer des résultats de haut niveau et je suis convaincu que nous pouvons le faire ce week-end également".



Björk prévoit d'utiliser son temps d'essai MotorLand Aragón pour améliorer ses résultats après deux épreuves difficiles en Slovaquie et en Hongrie.



"Je suis impatient de rebondir après deux week-ends difficiles, où j'ai rencontré beaucoup de problèmes", a déclaré le Suédois. "J'ai déjà testé plusieurs fois à Aragón et mon objectif est simple pour le week-end : me battre pour le haut du classement".



Alors que Björk, Muller et Ehrlacher, le leader du championnat qui compte un avantage de 22 points après 10 manches, ont testé sur les 5,345 kilomètres du circuit au volant de leurs Lynk & Co 03 TCR équipées par Goodyear, la piste est toute nouvelle pour leur coéquipier Santiago Urrutia.



Pourtant, malgré son manque de connaissance du circuit, l'Uruguayen est prêt à aider ses collègues pilotes de l'équipe Lynk & Co ce week-end.



"Je suis prêt pour Aragón et ce sera ma course à domicile puisque je vis à Barcelone", a-t-il déclaré. "Ce sera un week-end important pour nous, car nous approchons de la fin de la saison. Je veux aussi progresser dans le championnat, mais l'objectif principal est d'aider l'équipe à maintenir son avance au classement général".