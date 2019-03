Le Showman se déchaîne : Coronel prend un nouveau nom pour 2019 WTCR

Tom Coronel sera au centre du show dans tous les sens du terme lors du WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO en 2019.

Coronel prend le nom de The Showman pour la saison à venir et s'est tourné vers le cirque pour l'aider à s'inspirer pour la conception de son numéro de course.



"Ce genre de choses est amusant et pour moi, ce n'était pas trop difficile", a déclaré le pilote de la Cupra Comtoyou. Pour la transition du WTCC à l'actuel WTCR, les organisateurs ont produit une vidéo dans laquelle on m'a appelé "The Showman". Cela me convient très bien. En fait, je suis toujours d'humeur positive, extraverti et toujours prêt à m'amuser, avec une note sérieuse toutefois, ce qui est tout à fait approprié.



Le Néerlandais soutenu par DHL a continué : Quand vous cherchez un peu plus loin sur Google pour "Le plus grand showman", vous trouvez quelqu'un d'un cirque et il y a aussi beaucoup de similitudes avec moi. Dans ma jeunesse, j'ai passé beaucoup de temps avec les gens du cirque Toni Boltini. Là, vous découvrez qu'il y a un travail sérieux derrière les rires que l'on voit en public. Et c'est exactement ce que je voulais exprimer. J'ai toujours un faible pour tout ce qui a trait aux cirques. A la maison, j'ai plusieurs monocycles sur lesquels je roule assez souvent parce que je pense qu'ils vous aident à développer la sensation dans votre baquet, quelque chose qui est très important en course.



"D'autres choses que vous trouverez chez nous sont un énorme ballon de cirque et une corde de cirque que j'utilise pour travailler l'équilibre. J'utilise des bâtons de jonglerie pour la coordination, une autre chose encore qui est cruciale en course. Cela explique le lien vers mon surnom, mais bien sûr, nous avons dû produire une vidéo siglée Tom Coronel pour l'accompagner. Alors que ce n'était pas prévu, nous avons trouvé une immense tente de cirque et après avoir obtenu la permission, le vidéaste et moi avons enregistré la vidéo là-bas. Comme d'habitude, le résultat final est disponible sur les différents médias sociaux et je suis curieux de voir ce que les gens en pensent. D'ailleurs, nous avons également combiné ce surnom avec un nouveau logo et le nouveau numéro de départ, le 50, pour commémorer le 50ème anniversaire de DHL. Ils figureront aussi sur mon costume de pilote et dans plusieurs de nos points de vente cette année."



Regardez la vidéoicipour en savoir plus.

The post Le Showman se déchaîne : Coronel prend un nouveau nom pour 2019 WTCR appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.