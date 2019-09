Kevin Ceccon insiste sur le fait que son coéquipier Ma Qinghua a fait ce qu'il a encore à faire en 2019 : gagner une manche du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Ceccon a remporté la première victoire de l'équipe Mulsanne en WTCR / OSCARO à Suzuka en 2018, tandis que Ma a terminé premier lors de la WTCR Race of Slovakia en mai.



Ma a également excellé dans les premières étapes de la WTCR Race of China plus tôt ce mois-ci avec une deuxième place dans la Course 1, alors que Ceccon a connu un week-end difficile, étant contraint de prendre le départ du fond de la grille pour les trois courses en raison de pénalités pour changement de moteur, et un problème de tuyau de carburant en deuxième qualification.



"Je suis heureux [pour Ma] parce que dans le passé, quand les gens parlaient de l'Alfa Romeo Giulietta, ils disaient que j'étais le seul à gagner, le seul à prouver que l'Alfa était rapide," dit Ceccon. "Mais je savais que le développement que nous avions effectué sur la voiture rendait la conduite plus facile pour tout le monde. La victoire de Ma Qinghua a prouvé que la voiture pouvait être pilotée par tout le monde, pas seulement par Kevin Ceccon. Pour moi, ça ne change pas grand-chose si je gagne ou si mon coéquipier gagne. Ça veut juste dire que le travail que j'ai fait pour développer la voiture était meilleur et c'est bien."



Romeo Ferraris, l'entreprise à l'origine du projet Alfa Romeo TCR, a réussi à vendre à travers le monde la Giulietta Veloce après la victoire décisive de Ceccon lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan la saison dernière.

The post Le succès en WTCR de son équipier Ma rend Ceccon « heureux » appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.