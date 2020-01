Les fans hongrois vont en avoir pour leur argent avec le Super Racing Festival au Hungaroring du 24 au 26 avril.

En effet, deux héros locaux seront en action dans deux véhicules très différents.



Tandis que Norbert Michelisz, Roi du WTCR, s'alignera au volant d'une World Touring Car, son compatriote Norbert Kiss va prendre place à bord d'un camion de course, puisqu'il vise un troisième titre en ETRC.



Hôte du Grand Prix de Hongrie depuis 1986, le circuit situé 20 kilomètres au nord-est de Budapest accueillera non seulement le WTCR – FIA World Touring Car Cup mais aussi le FIA European Truck Racing Championship. C'est pourquoi les dirigeants du circuit disent que ce n'est pas un hasard si l'événement s'appelle le Super Racing Festival.



“Nous nous préparons pour un grand festival de sports mécaniques, une vraie fête hongroise, où les spectateurs pourront voir deux des pilotes hongrois les plus populaires de notre ère, Norbert Michelisz et Norbert Kiss,” déclare Zsolt Gyulay, PDG de Hungaroring Sport Zrt. “Cet événement uni a déjà été organisé au Slovakia Ring, et il semble que les deux championnats aient alors bien travaillé ensemble. Nous pensons que ce serait une excellente manière d'ouvrir la saison sur notre circuit. C'est un événement presque aussi important pour nous que le GP de Hongrie de F1, dont la 35e édition aura lieu cette année. Nous aurons de grandes surprises pour les spectateurs aux deux événements, et nous aimerions avoir une véritable ambiance de festival dans les tribunes et dans le paddock.”



Les billets coûtent 3900 HUF pour une journée ou 5900 HUF pour le week-end. L'entrée est gratuite pour les moins de 14 ans et les plus de 65 ans, et les tickets donnent accès au paddock. Cliquezicipour davantage de détails.



À noter :L'Audi R8 LMS Cup vient d'être confirmée comme l'une des courses annexes.

The post Le Super Racing Festival s’annonce passionnant à la WTCR Race of Hungary appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.