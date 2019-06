Johan Kristoffersson s'est vu remettre le TAG Heuer Best Lap Trophy pour avoir réalisé le tour le plus rapide du week-end de la WTCR Race of Germany, en route vers sa première victoire dans la Course 2 sur les 25,378 kilomètres de la Nordschleife au Nürburgring.

Le Suédois, double champion du monde de Rallycross, a signé le meilleur chrono en 9min02.039s, avec sa SLR Volkswagen Golf GTI TCR, dans cette deuxième course à la grille inversée.

En Course 3, Kristoffersson est sorti indemne d'un gros accident après un contact avec Yvan Muller. Mais son meilleur tour de la Course 2 lui a suffi pour obtenir le trophée TAG Heuer après que Jean-Karl Vernay, quatrième de la dernière course, n'a pu y faire mieux qu'un tour en 9min03.235s.

Néstor Girolami, d'ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a signé le meilleur tour de la Course 1, vendredi, en 9m04.932s.

The post Le TAG Heuer Best Lap Trophy pour Kristoffersson sur la WTCR Race of Germany appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.