Le Team Mulsanne confirme son implication en WTCR avec un effort reconduit avec Alfa Romeo

Le Team Mulsanne entend bien bâtir sur sa saison victorieuse en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en confirmant une nouvelle campagne dans la série en 2019 où une opposition encore plus forte qu'en 2018 est attendue.

Après avoir mené Kevin Ceccon à la victoire lors de la WTCR JVCKENWOOD Race of Japan en octobre dernier, le Team Mulsanne et l'organisation Romeo Ferraris - la société à l'origine du projet Alfa Romeo Giulietta TCR - n'a rien laissé au hasard dans leur quête de nouveaux succès lors de prochaine saison.



Depuis la dernière manche de la saison WTCR / OSCARO à Macao en novembre, le développement de l’Alfa Romeo Giulietta TCR de Romeo Ferraris s’est poursuivi à un rythme soutenu. En effet, Ceccon était l'un des quatre pilotes au volant lors d'une séance d'essais sur l'Autodromo Vallelunga peu de temps avant les vacances de Noël.



Michela Cerruti, responsable des opérations chez Romeo Ferraris, a expliqué: «La saison 2018 a été intense et très chargée, mais elle a également été riche en satisfactions. Nous aurions dû prendre un moment pour nous reposer, mais nous avons opté pour la poursuite de notre travail afin de nous présenter parfaitement prêts pour le défi en FIA WTCR en 2019.



«L’hiver dernier, la priorité était de préparer les voitures qui partaient et de gagner en Amérique et en Chine. Cet hiver, en plus de répondre aux commandes reçues du Japon et de l'Australie, nous avons continué à nous concentrer sur le FIA ​​WTCR.



«Nous annoncerons prochainement les pilotes que l'équipe Mulsanne inscrira dans le WTCR FIA 2019 et nous avons hâte de voir qui seront nos rivaux. L'intérêt pour notre Alfa Romeo Giulietta est également croissant au sein du TCR Europe, et nous espérons définir bientôt notre programme pour la série continentale. ”



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, promoteur de WTCR / OSCARO, a déclaré: «Team Mulsanne et Romeo Ferraris se sont lancés dans un défi de taille lorsqu'ils ont pris part à la première saison WTCR / OSCARO avec l'Alfa Romeo Giulietta TCR. Mais tous les défis auxquels ils ont été confrontés ont été surmontés et leur première victoire au Japon était le reflet de leurs progrès, mais également un indicateur de succès à venir pour la deuxième saison, je n'en doute pas. Nous devrions également remercier Michela Cerruti pour la conviction dont elle a fait preuve en donnant à Kevin Ceccon sa chance la saison dernière. Nous espérons vraiment qu'il pourra faire partie de la composition de l’équipe en 2019. Il a un grand talent. "



WTCR Race of Morocco ouvre la saison 2019 du 5 au 7 avril.

The post Le Team Mulsanne confirme son implication en WTCR avec un effort reconduit avec Alfa Romeo appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.