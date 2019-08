Le Team Munnich gonflé à bloc

Les succès décrochés par le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport présenté par OSCARO constituent une "grande motivation" pour la structure allemande, d'après son manager, Dominik Greiner.

Esteban Guerrieri, double vainqueur en 2019, est en tête du classement du championnat avant la deuxième partie de la saison qui débutera en Chine du 13 au 15 septembre, tandis que Néstor Girolami, son coéquipier et compatriote, lui aussi sur nue Honda Civic Type R TCR, est sixième du classement avec trois victoires au compteur.



S'exprimant à la suite de la WTCR Race of Portugal à Vila Real le mois dernier, Dominik Greiner, directeur de l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, a déclaré : "Nous dominons les championnats Pilotes et Equipes et c'est une excellente nouvelle pour les gars qui ont travaillé si dur pendant toute la saison pour nous mettre dans cette position."



"Nous avons eu des problèmes techniques qui nous ont certainement coûté quelques points [à Vila Real], mais nous nous sommes rétablis d'une manière impressionnante. Nous avons beaucoup appris de ce qui s'est passé, et l'objectif sera de nous assurer d'être encore plus forts dans les courses asiatiques. Être devant est une grande motivation pour tout le monde."

