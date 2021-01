La structure hongroise, qui alignait également le patron de l'équipe Zoltán Zengö, mais aussi Csaba Tóth, Tamás Horváth et Szabolcs Gál, a terminé 7e de la catégorie TCR avec sa CUPRA TCR.



Benjamin Leuchter, vainqueur de la course 3 de la WTCR Race of Germany en 2019, a également disputé l'épreuve au volant d'une CUPRA, alignée par l'équipe TOPCAR Sport.



Photo:CUPRA Racing