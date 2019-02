Le teenager Tassi défiera Michelisz pour la suprématie hongroise sur la #WTCR2019SUPERGRID

Attila Tassi est le premier teenager à rejoindre la #WTCR2019SUPERGRID, le vainqueur en TCR Europe l'an passé se voyant offrir l'opportunité de faire ses preuves à l'échelon mondial au volant d'une Honda Civic Type R TCR de l'équipe KCMG, et se mesurer au héros national établi et ancien mentor Norbert Michelisz pour la suprématie auprès des fans hongrois.

Michelisz est l'un des plus grands champions de voiture de tourisme de son pays et à l'étranger. Il a concouru pour le titre du Championnat du monde FIA ​​de voitures de tourisme en 2017 et a s'est imposé en course en WTCR / OSCARO l'année dernière.



Alors que Tassi envisage de mettre à profit la saison 2019 pour enrichir son expérience, il a été l'un des pionniers des épreuves de TCR au cours des trois dernières saisons - y compris en 2017, lorsqu'il a piloté pour l'équipe M1RA co-fondée par Michelisz - ce qui l'a amené à se distinguer et à gagner ses galons de pilote Honda Racing.



Et Tassi, 19 ans, sera en bonne compagnie avec l'expérimenté Tiago Monteiro, l'un des piliers du supertourisme mondial, qui lui prodiguera des conseils cruciaux. Il a également signé avec le groupe KCMG basé à Hong Kong pour la campagne à venir, qui proposera 30 courses sur 10 week-ends.



Alors que Monteiro a été déjà confirmé précédemment en tant que pilote Honda en WTCR / OSCARO, tout comme les Argentins Néstor Girolami et Esteban Guerrieri, l'arrivée de Tassi fait que l'équipe de pilotes du constructeur japonais et de ses Civic Type R TCR est désormais complète. De son côté, l'équipe KCMG rejoint l'équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport en tant qu'équipe cliente du Honda Racing en WTCR / OSCARO.



François Ribeiro, directeur d'Eurosport Events, promoteur du WTCR, a déclaré : «Je ne doute pas qu'Attila sera un véritable atout pour le WTCR / OSCARO. Il a 19 ans et il a beaucoup de potentiel. Ce sera très intéressant de le suivre face à Norbert Michelisz, son ancien mentor. Il ne fait aucun doute que Norbi sera un prétendant au titre cette saison et qu’il restera toujours un héros en Hongrie, mais avec Attila, il fera face à un pilote capable de s'attirer lui aussi les faveurs de son public et de prendre un peu de sa lumière".



Tassi soutenu par Hell en WTCR

Attila Tassi suit le chemin emprunté par le héros national hongrois Norbert Michelisz en gagnant sa place pour les compétition de supertourisme mondiales après avoir fait ses classes dans une série monotype dans son pays d'origine, puis en Europe. Presque 15 ans plus jeune que son compatriote de chez Hyundai, Tassi, soutenu par HELL Energy, fera ses débuts face à Michelisz pour la première fois en 2019 lors de la WTCR Race of Morocco du 5 au 7 avril, avant d'aborder la WTCR Race of Hungary du 26 au 28 avril. Avril.



"Je suis absolument ravi de devenir pilote Honda Racing et de passer au WTCR pour une saison complète avec KCMG", a déclaré Tassi. «C’est un rêve devenu réalité et je suis très reconnaissant d’avoir cette opportunité à 19 ans. Jusqu'à présent dans ma carrière, j'ai toujours été capable de me battre pour des victoires et des podiums, mais je sais que ce sera la série de plus haut niveau que j'ai jamais disputée et j'en ai eu un avant-goût lors de ma course au wildaroring. l'année dernière.



«Il y aura de nombreux circuits sur lesquels je ne suis jamais allé auparavant et beaucoup de nouveautés supplémentaires. Je sais donc que je dois prendre cette année comme une année d'apprentissage. Cependant, l'environnement dans l'équipe est très bon pour un jeune pilote comme moi, afin que nous puissions obtenir de bons résultats et aller de l'avant au cours de l'année. "

