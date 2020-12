Inauguré sous l'appellation du FIA WTCR Rookie Driver en 2020, le titre, désormais renommé FIA WTCR Junior Driver, reflète encore davantage la participation des jeunes pilotes en WTCR, alors que les critères ont été modifiés en réponse aux demandes des potentiels arrivant. Auparavant, les pilotes devaient être âgés de 23 ans ou moins et ne pas avoir participé à plus de deux épreuves de WTCR ou de la WTCC.



Les candidats au titre de pilote Junior WTCR sont éligibles pour les points au général du WTCR et marqueront des points en vue du titre de jeune pilote WTCR de la FIA sur la même base que le classement général.



Le WTCR est de plus en plus populaire parmi auprès des jeunes pilotes. Sur les 29 qui ont participé au WTCR - FIA World Touring Car Cup en 2020, 13 avaient 25 ans ou moins, tandis que trois étaient des adolescents, le plus jeune étant Jack Young, âgé de 18 ans.



Gilles Magnus, 21 ans, a remporté le titre de pilote Rookie WTCR de la FIA et a souligné son potentiel en terminant cinquième au classement général final pour Comtoyou Racing.



Yann Ehrlacher, quant à lui, est devenu le plus jeune champion du monde des voitures de tourisme de la FIA en devenant le roi du WTCR pour Cyan Racing Lynk & Co à l'âge de 24 ans. Les plus jeunes vainqueurs précédents étaient Andy Priaulx et José María López, qui avaient 31 ans lorsqu'ils ont remporté les premiers titres WTCC en 2005 et 2014 respectivement.