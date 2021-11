Si Mikel Azcona n'est plus en lice mathématiquement pour le titre en WTCR – FIA World Touring Car Cup, le pilote espagnol au volant de sa CUPRA aura pour objectif d'aller chercher une place dans le top 5 lors de la WTCR VTB Race of Russia ce week-end.

Le championnat WTCR 2021 est tellement disputé que Gabriele Tarquini, actuellement 12e au classement provisoire, peut encore en théorie terminer deuxième au classement final du championnat.



Azcona se rend à l'Autodrom de Sotchi à la neuvième place du classement, à 40 points de Frédéric Vervisch, deuxième, mais à 26 points d'Yvan Muller, qui est cinquième après 14 courses.



Avec 60 points en jeu via les qualifications Q1, Q3, la course 1 et la course 2, les chances d'Azcona de finir dans le top 5 pour son équipe Zengő Motorsport sont encore bien réelles.



"J'espère vraiment que nous pourrons recommencer à nous battre pour les premières places", a déclaré Azcona, qui a terminé sur le podium de la WTCR Race of Czech Republic le mois dernier, mais a connu deux week-ends frustrants en France et en Italie.

