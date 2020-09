Le jeune homme de 24 ans, qui est devenu le plus jeune vainqueur d'une course de voitures de tourisme de la FIA sur l'emblématique Nürburgring Nordschleife (25,378 km), a déclaré que ses deux tours en pleine attaque au volant de sa Cyan Racing Lynk & Co 03 TCR avait joué un grand rôle dans son succès.



"J'ai été un peu prudent dans les premiers virages et la première partie de la Nordschleife parce que les conditions changeaient assez rapidement sur ce long circuit", a déclaré le Français, qui occupe la tête du championnat du WTCR - FIA World Touring Car Cup avec une avance de 31 points.



"Ensuite, j'ai juste préparé mon dépassement sur Bebu [Girolami] à la fin du premier tour. Et au deuxième tour, j'ai attaqué comme un fou pour faire la différence devant lui et c'était certainement l'un des tours les plus fous de ma carrière. Puis au troisième tour, j'ai juste réussi à gérer l'écart, et nous voilà en tête du championnat après avoir gagné cette course, qui est l'une des plus folles que j'aie jamais faites, je suis donc vraiment heureux de cela".