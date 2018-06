Le tour joker de Vila Real, comment ça marche ?

Au rond-point qui marque le dernier virage du circuit de 4.790 kilomètres, un itinéraire alternatif plus long et plus lent est aménagé, que chaque pilote doit utiliser une seule fois en course après trois tours d’action.

Le principe est de perdre le moins de temps possible en empruntant le parcours joker, et d’essayer de ne pas perdre de position – et en gagner même peut-être, si la bonne stratégie a été choisie par l’équipe, qui fait les calculs.

Pour expliquer comment les équipes abordent cet élément supplémentaire pour les courses à Vila Real, FIAWTCR.com s’est entretenu avec Duncan Laycock, directeur technique de ALL-INKL.COM Münnich Motorsport, qui a une idée de ce que les équipes doivent utiliser pour utiliser le «tour joker», et d’en tirer le meilleur avantage possible.

Comment planifiez-vous avec les pilotes la façon d’utiliser le tour joker ?

« Nous en discutons en début de week-end avec les pilotes et une petite partie des séances d’essais libres est dédiée à pratiquer ce parcours alternatif, car ce sont techniquement deux circuits différents à appréhender. Mais en termes de stratégie, la plus grande partie est déjà décidée avant le week-end de course. Nous avons l’avantage d’avoir déjà pratiqué le tour joker en 2017. Nous avons une bonne idée des différences de temps que cela implique, alors nous savons à peu près ce que nous allons faire. Mais il y a toujours un élément aléatoire, et hors de votre contrôle! »

Est-ce difficile de décider quand l’utiliser?

« C’est relativement simple, mais c’est surtout la question de savoir si vous êtes ou non en position idéale lorsque vous aller vous engouffrer dans ce tronçon. Tout est basé sur un écart chronométré [par rapport à ceux qui sont derrière vous], et si vous ne parvenez pas à vous forger cet écart, vous devez prendre une décision ! Vila Real est le seul circuit où nous avons l’occasion de le faire, mais il y a quelques complications inhérentes à ce tour joker, la plupart d’entre elles ayant déjà été évoquées lors des essais libres [l’an passé]. Il s’agit principalement du fait que les voitures prennent à ce moment précis une ligne opposée : vous avez une voiture sur le côté gauche de la piste qui va tourner à droite, et vous avez en même temps une voiture sur la ligne de droite qui s’apprête à virer à gauche, et c’est la même chose à la sortie du virage. Nous avons réussi à appréhender cela et à mettre en place une série de mesure pour assurer une certaine sécurité, en imaginant une ligne virtuelle qui permet d’anticiper votre volonté de prendre le tour joker et il y a des murs virtuels représentés par des lignes que, fondamentalement, vous ne pouvez pas traverser. C’est aussi un endroit très occupé. Ce rond-point est non seulement le lieu du tour joker, mais c’est aussi l’entrée des stands.

La nature des courses en circuit urbain signifie potentiellement une plus grande probabilité d’interventions de voiture de sécurité. Cela affecte-t-il la stratégie?

« Oui. Avec la voiture de sécurité, le peloton se resserre, ce qui signifie que tout écart que vous arrivez à faire dans la course disparaît. Alternativement, vous pouvez anticiper la voiture de sécurité et prendre votre tour joker avant que la voiture de sécurité ne soit déployée et obtenir un gain de temps, mais c’est difficile à appréhender. »

Suivez-vous la même stratégie pour chaque voiture de votre équipe?

« Cela dépend de ce qui se passe autour de vous, mais si vous faites des prévisions alors oui, vous planifiez la même stratégie de base pour chaque voiture. Mais vous pouvez vous retrouver avec des résultats très différents. Si vous regardez JAS Honda en 2017, certaines personnes se sont montrées très prudentes et ont réfléchi à la façon de minimiser le nombre de places perdues pendant ce tour de joker, tandis que d’autres se sont mises au contraire à l’offensive et se sont demandé comment gagner des positions. Nous avons eu la chance d’être en mesure de faire prendre le tour joker à Tiago [Monteiro] relativement tôt dans la course avec un écart assez suffisant pour qu’il ne perde aucune place et revienne sur le groupe de voitures devant lui. Nous étions là plutôt satisfaits avec la satisfaction de savoir que toutes les voitures devant nous, excepté [Mehdi] Bennani, qui s’était échappée en tête, devaient encore prendre le tour joker et que nous allions hériter de la première place. C’est très satisfaisant sur le muret des stands ! D’un autre côté, nous avions une stratégie avec Norbi [Michelisz] et cela aurait fonctionné parfaitement, sauf que Rob [Huff] avait exactement la même stratégie en face de lui. Et cela a fait que cela n’a pas fonctionné du tout! «

