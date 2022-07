Le Tour Joker instauré en WTCR – FIA World Touring Car Cup a permis plusieurs changements de position sur le circuit urbain de Vila Real le week-end dernier.

Retrouvez les moments forts de la course 1 et de la course 2 de la WTCR Race of Portugal via les liens ci-dessous , notamment le moment où une rare erreur d'Yvan Muller lors du tour Joker a décidé de l'issue de la deuxième course.





Les meilleurs moments de la course 1









Les meilleurs moments de la course 2

Ad

WTCR Les horaires de la WTCR Race of Italy se dévoilent IL Y A 6 HEURES

WTCR Les as du WTCR Azcona et Michelisz en piste lors de la Race BE en direct sur les plateformes de 10/07/2022 À 17:57