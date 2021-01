Le spectacle annuel la célèbre épreuve de rallye raid couvrera une distance de 7646 kilomètres, la dernière étape devant se terminer à Djeddah le 15 janvier.



Coronel, qui a remporté la course 2 de la WTCR Race of Slovakia en octobre à bord d'une Audi RS 3 LMS équipée par Goodyear pour le Comtoyou DHL Team Audi Sport, est copilote de son frère jumeau Tim dans leur véhicule tout-terrain, surnommée The Beast.



Les jumeaux néerlandais ont terminé hier leurs derniers préparatifs lors de l'étape du prologue de 11 kilomètres près de Djeddah.



"Nous n'avons pas attaqué", a déclaré Tom Coronel, après que Tim et lui aient terminé l'étape en 7m14s. "On a surtout tout à perdre dans un tel prologue. Rouler 20 secondes plus vite ne vous mène nulle part. Nous avons surveillé de près les températures, mais tout s'est bien passé."