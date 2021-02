Le vainqueur du WTCR Trophy Jean-Karl Vernay va apporter sa vitesse et son expérience au projet Veloster N ETCR de Hyundai Motorsport, en tant que pilote d’essais et de développement aux côtés d’Augusto Farfus, lui-même monté sur le podium en WTCR.

Vernay, qui s’est classé troisième de la saison WTCR – FIA World Touring Car Cup 2020 sur une Alfa Romeo Giulietta Veloce by Romeo Ferraris du Team Mulsanne en plus de décrocher le WTCR Trophy réservé aux indépendants, doit prendre le volant de la Veloster N ETCR ce mois-ci.

“Je suis très content de rejoindre le projet Veloster N ETCR en tant que pilote Hyundai Motorsport Customer Racing”, a réagi le Français de 33 ans.“Cette opportunité était de celle que je ne pouvais manquer. Travailler avec un grand constructeur est toujours fantastique, Hyundai Motorsport a une vision à long terme et je suis très excité d’en faire partie. Je connais Augusto Farfus et les ingénieurs ont déjà accompli un gros travail sur le châssis et les composants électriques. Je suis impatient d’en tirer avantage, mais aussi de jouer moi-même un rôle dans le développement de la voiture au cours des semaines et des mois à venir afin que la Veloster N ETCR puisse connaître autant de succès que les précédentes créations de Hyundai en TCR.”



La Veloster N ETCR doit faire ses débuts en compétition lors du lancement du PURE ETCR, le championnat de voitures de tourisme 100% électriques mis sur place par le promoteur du WTCR, Eurosport Events, sur le circuit italien de Vallelunga du 18 au 20 juin. Pour plus d’informations sur le PURE ETCR, rendez-vous surhttps://www.pure-etcr.com.