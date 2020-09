La structure suisse Vuković Motorsport, qui alignera la nouvelle Mégane RS TCR homologuée par Renault Sport, conçoit, construit et prépare des voitures de course depuis plus de 20 ans sous la direction de son fondateur et pilote à succès Milenko Vuković.



En 2019, l'équipe s'est lancée en TCR Europe et a recruté Jack Young pour les courses du Circuit de Barcelona-Catalyuna en septembre dernier. Malgré son manque d'expérience en voiture et en piste, le jeune homme, alors âgé de 17 ans, a obtenu deux quatrièmes places et a rapidement été engagé par Vuković Motorsport pour la saison 2020.



Young, aujourd'hui âgé de 18 ans, et originaire de Belfast en Irlande du Nord, a remporté la Renault UK Clio Cup en 2019. Il sera éligible pour le FIA Rookie Award et le WTCR Trophy pour les coureurs indépendants, et sera le plus jeune pilote WTCR depuis les débuts de la série.



Un calendrier 100% européen attractif pour Vuković

"Dès le début de notre projet, notre objectif était de participer au WTCR", a déclaré Milenko Vuković, dont l'équipe a profité de la réouverture des inscriptions au WTCR au début de l'été. "En raison de la pandémie et du nombre réduit de week-ends de course qui se déroulent ici en Europe, il était logique que nous allions en WTCR cette saison".



Objectif fixé pour 2020

"Nous voulons obtenir de bons résultats tout au long de la saison", a déclaré Vuković. "Nous savons que la compétition est très élevée au sein du WTCR, mais toute notre équipe a travaillé très dur pour rester compétitive. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de faire participer la marque Renault au WTCR - FIA World Touring Car Cup pour la première fois".



La jeunesse, un atout majeur pour un nouveau venu en WTCR

"Jack a prouvé l'année dernière qu'il pouvait se battre avec les leaders avec notre voiture", a déclaré Vuković. "Depuis l'année dernière, il est notre pilote officiel et a effectué tous les tests de développement avec notre Mégane RS TCR aux spécifications actuelles".



Une progression météorique, juste récompense pour Young

Jack Young admet que sa progression de champion monomarque au Royaume-Uni à pilote WTCR s'est faite plus rapidement qu'il ne l'avait prévu, mais il insiste sur le fait qu'il est prêt à relever le défi qui l'attend. "J'ai 18 ans et je me suis d'abord concentré sur le TCR Europe. Mais quand Renault a proposé un plan pour le WTCR, je n'ai pas eu besoin d'y réfléchir à deux fois. Mais je ne ressens aucune pression et je sais que ce sera une expérience d'apprentissage fantastique. Je veux juste y aller, attaquer, attaquer, attaquer et voir jusqu'où je peux aller".



*L'utilisation de la Renault Mégane RS TCR dans le cadre de la Coupe du monde des voitures de tourisme FIA - WTCR 2020 est soumise à l'accomplissement de tous les processus techniques mandatés par le WSC, l'organisation à l'origine du concept et de la marque TCR, y compris la délivrance du passeport technique WTCR.



Photo : TCR-series.com