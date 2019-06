Le week-end bizarre de Kristoffersson en WTCR

Johan Kristoffersson a connu des hauts avec sa première victoire en WTCR OSCARO, et des bas avec un gros crash lors de sa première visite en WTCR sur la Nordschleife le week-end dernier.

Double vainqueur du Championnat du Monde de Rallycross FIA, Kristoffersson a été imbattable dans la Course 2 qu'il a mené depuis la pole position DHL en grille inversée. Mais les espoirs de succès se sont arrêtés brusquement lorsque sa Volkswagen Golf GTI TCR du Sébastien Loeb Racing a heurté les rails à grande vitesse lors de la dernière course du week-end en Allemagne, alors que le Suédois évitait un incident entre Nicky Catsburg et Yvan Muller.



"J'ai eu un très bon envol mais j'étais au mauvais endroit au mauvais moment après le départ, et je me suis retrouvé dernier", a déclaré Kristoffersson à propos de son premier contact avec Mehdi Bennani, un autre pilote du Sébastien Loeb Racing. "A partir de là, j'ai fait une bonne course, j'ai repris beaucoup de positions et j'ai apprécié le premier tour dans lequel j'ai beaucoup attaqué. Puis, au deuxième tour après Bergwerk, il y avait beaucoup de poussière et je ne pouvais pas vraiment voir, et je me suis retrouvé dans l'herbe à très grande vitesse. De là, je n'étais qu'un passager et j'ai violemment heurté les rails. Je vais bien, mais je n'en suis pas aussi sûr pour la voiture."



A propos de son succès dans la Course 2, huit ans après sa dernière venue sur la Nordschleife en 2011, Kristoffersson a déclaré : "J'ai eu une bonne voiture pendant toute la course, j'ai pu attaquer très fort dans les deux premiers tours et la voiture fonctionnait à merveille. C'était un peu délicat dans les premiers virages, mais à partir de là, je pouvais piloter ma propre course et j'ai attaqué autant que je le pouvais dans les deux premiers tours".



Kristoffersson a également remporté le TAG Heuer Best Lap Trophy pour sa performance dans la Course 2.

