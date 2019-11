Le week-end “difficile” de Girolami en WTCR se conclut sur une bonne note

La WTCR JVCKENWOOD Race of Japan “difficile” connue par Néstor Girolami ne lui a peut-être pas donné la récompense espérée compte tenu de sa rapidité en Qualifications 1, mais ses efforts ont aidé son équipe ALL-INKL.COM Münnich Motorsport à se relancer dans la course au titre des équipes en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Girolami était le troisième plus rapide lors de la première séance qualificative à Suzuka le mois dernier, mais un changement de moteur inévitable a rétrogradé l'Argentin à la 27e position et l'a empêché de faire mieux que 18e en Course 1. Cependant, en finissant 11e et 14e lors des deux épreuves suivantes au volant de sa Honda, Girolami a aidé son écurie à réduire l'écart sur Cyan Racing Lynk & Co à seulement quatre points, alors qu'il reste six courses à disputer.



“Le problème que nous avons eu vendredi en qualifications nous a grandement handicapés, et nous ne nous en sommes jamais vraiment remis,” a déclaré Girolami.



Girolami a remporté trois victoires pour sa première campagne en WTCR / OSCARO et est sixième du classement des pilotes.

