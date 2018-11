Le wildcar Tse compte sur le travail d’équipe de… Teamwork pour ses débuts

Le Teamwork Motorsport effectuera ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO à Macao la semaine prochaine, en s'alignant sur une Audi RS 3 LMS pour le pilote wildcard Kevin Tse.

Ce sera la première fois que Teamwork participera à un championnat du monde FIA ​​en cinq ans, et cette participation vient deux ans après la dernière sortie de la formation sur la course Guia Race du groupe Suncity.



"Je suis très heureux de travailler à nouveau avec Teamwork Motorsport pour la course WTCR de Macao", a déclaré Tse. "En 2016, nous avons couru ensemble dans la série TCR Asia et nous étions deuxièmes du classement général. Je sais donc que l'équipe est très professionnelle et peut donner de bons résultats."



«En ce qui concerne la course de Macao, ce sera un défi très difficile. Il y a un groupe de pilotes et d'équipes de classe mondiale, qui courent depuis toute l'année et qui possèdent par conséquent une tonne de connaissances et de références de réglages pour leurs voitures et des pneus Yokohama. Nous aurons quelques jours pour, espérons-le, acquérir autant de connaissances en matière de préparation avant de nous rendre à Macao. Réaliser les 105% de qualification est notre premier objectif. Nous espérons ensuite bien terminer les trois courses. "



Teamwork s'attend à une semaine chargée à Macao, où cinq de ses voitures participeront à la Coupe des voitures de tourisme FOOD4U Macau.

