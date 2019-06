Le wildcard du WTCR Buri impressionne

Antti Buri a fait forte impression pour sa première participation au WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO avec une place dans le top-10 en seconde qualification sur la Nürburgring Nordschelife, une performance qui lui offre une bonne position de départ pour la Course 2.

Buri, un multiple vainqueur en ADAC TCR Allemagne, se joint à la #WTCR2019SUPERGRID pour la WTCR Race of Germany en tant que pilote wildcard.



Bien qu'il ait couru avec 20 kilos de plus dans le cadre du règlement sportif WTCR / OSCARO, Buri s'est classé neuvième lors de la seconde qualification au volant de son Audi RS 3 LMS de l'équipe AS Motorsport pour rejoindre Johan Kristoffersson sur la première ligne de la deuxième course en grille inversée, qui est programmée à 11h00 samedi.



Après avoir terminé la première qualification en 14e position, Buri a trouvé la Nordschleife plus à son goût lors de la seconde qualification.



"La deuxième qualification a été encore plus folle parce que nous avons commencé avec des pneus sculptés, puis nous avons mis les slicks," explique Buri. "Même si j'ai un peu baissé de rythme à la fin, je suis quand même super content pour la Course 2, la seconde position sur la grille est un bon point de départ."



"La première qualification n'a pas été si facile parce que nous n'avons fait qu'un tour et que c'était la première fois sous la pluie ", a-t-il poursuivi. "En seconde qualification, j'ai fait le premier tour avec les pneus pluie et je les ai complètement abîmés, donc je savais que je devais passer aux pneus slicks. J'ai fait quelques tours d'échauffement sur la piste du GP, puis j'ai foncé. La piste s'améliorait de plus en plus, donc c'était un peu dommage avec le Code 60 à la fin, mais c'était un bon résultat."

