Le WTCR 2018 : Tout ce que vous devez savoir

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO s'élance à Marrakech cette semaine avec la WTCR AFRIQUIA Race of Morocco takes place. Voici ce que vous devez savoir.

Le WTCC devient le WTCR :Le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est le nouveau nom du FIA World Touring Car Championship à partir de 2018.



Pourquoi ?Cela traduit le changement de réglementation technique du TC1 au TCR, avec un focus plutôt centré sur les pilotes et leurs équipes plutôt qu'aux constructeurs, la série est passée du statut de championnat du monde à celui de coupe du monde.



Alors, qu'est-ce qui change ?En dehors du nom et de la réglementation, le WTCR demeure la série majeure de supertourisme mondiale FIA, l'équipe en coulisses est la même, le WTCR se disputera selon les règles sportives et techniques de la FIA, la plupart des circuits seront familiers et la majorité des pilotes compte une expérience en WTCC.



Mais le format est nouveau, n'est-ce pas ?Dans le cadre d'un changement des plus excitants, les week-ends de course proposeront désormais deux séances qualificatives au lieu d'une seule précédemment, alors qu'une course additionnelle a été ajouté au programme, pour un nombre de trois au total. Avec dix week-ends de course entre avril et novembre, 30 courses seront ainsi disputées.



Comment cela fonctionnera-t-il ?Sur la plupart des épreuves, une séance qualificative, et une course se disputeront lors de la première journée du week-end, la deuxième journée étant plus conforme à l'ancien format du WTCC, soit une séance qualificative disputée en trois phases, et deux courses dont la première disputée à partir de la grille inversée.



Est-ce que le système de points change ?C'est le cas, et voici comment cela fonctionne :



Les cinq pilotes se retrouvant en Q3 lors de la seconde séance qualificative marquent selon le barème suivant : 5-4-3-2-1. Course 1 : Les dix premiers classés marquent des points selon le barème suivant : : 27-20-17-14-12-10-8-6-4-2. Course 2 : les dix premiers classés marquent des points selon le barème suivant : 25-18-15-12-10-8-6-4-2-1. Course 3 : les dix premiers classés marquent selon le barème suivant : 30-23-19-16-13-10-7-4-2-1.



Ces changements ont-ils été bien accueillis ?Très bien. Toutes les places disponibles ont été bouclées avant la date limite des inscriptions, et la grille est pleine de champions, dont quatre champions du monde WTCC.



Qu'en est-il des voitures ?La réglementation technique TCR englobe des voitures à transmission par les roues avant, quatre/cinq portes, tricorps ou hayon, utilisant des moteurs turbo de série d'une capacité de 1750-2000 cc, avec une puissance maximale de 350 cv. Plusieurs constructeurs ont homologué des voitures – ou se trouvent dans un processus d'homologation –, notamment Alfa Romeo, Audi, Cupra, Honda, Hyundai, Peugeot et Volkswagen. Un système de Balance de Performance (BOP) a été développé afin d'assurer une certaine équité entre les voitures.