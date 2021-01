À l'issue de chaque week-end de course, le hashtag Goodyear #FollowTheLeader a fait la promotion du leader du championnat.



En plus de porter la bannière de pare-brise jaune Goodyear #FollowTheLeader sur leur voiture jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en tête du championnat, le pilote en tête du classement après chaque épreuve a reçu la veste jaune Goodyear #FollowTheLeader à porter.



Inspirée par les événements cyclistes professionnels tels que le Tour de France, la première présentation de la veste jaune dans le WTCR a été faite à Yann Ehrlacher lors de la WTCR Race of Belgium, le pilote de Cyan Racing Lynk & Co étant demeuré en jaune jusqu'à la fin de la saison.



La saison de Ehrlacher en jaune



Post-WTCR Race of Belgium: Goodyear #FollowTheLeader avec 7 points d'avance.



Post-WTCR Race of Germany: Goodyear #FollowTheLeader avec 31 points d'avance.



Post-WTCR Race of Slovakia: Goodyear #FollowTheLeader avec 21 points d'avance.



Post-WTCR Race of Hungary: Goodyear #FollowTheLeader avec 22 points d'avance.



Post-WTCR Race of Spain: Goodyear #FollowTheLeader avec 26 points d'avance.



Post-WTCR Race of Aragòn: Goodyear #FollowTheLeader avec 39 points d'avance.