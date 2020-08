Sur les week-ends de 3 courses…

Course 1 :Classement final de la session Q1.



Course 2 :Positions 1 à 10 établies avec les temps combinés de qualification dans l’ordre inverse, positions 11 à 12 occupées par les voitures restantes de Q2 mais pas dans l’ordre inverse. À partir de la position 13, classement établi en fonction de Q1.



Course 3 :Top 5 établi en fonction du classement de Q3, positions 6 à 12 occupées par les voitures éliminées en Q2 (suivant le classement). Positions restantes pour les voitures éliminées en Q1.



Sur les week-ends de 2 courses…

Course 1 :Positions 1 à 10 établies en fonction des temps combinés de qualification dans l’ordre inversé, positions 11 à 12 occupées par les voitures restantes de Q2 mais pas dans l’ordre inverse. Positions restantes pour les voitures éliminées en Q1 (suivant leur classement).



Course 2 :Top 5 établi en fonction du classement de Q3, positions 6 à 12 occupées par les voitures éliminées en Q2 (suivant leur classement). Positions restantes occupées par les voitures éliminées en Q1.



Sur la WTCR Race of Germany…

En Allemagne, la grille de la Course 1 sera décidée suivant le classement de la dernière séance de qualification, dans l’ordre inverse pour les positions 1 à 10. Celle de la Course 2 le sera établie en suivant le classement final en qualification. Les cinq plus rapides inscriront des points (10-8-6-4-2).