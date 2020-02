Le WTCR est de retour… de Malaisie !

Les voitures et le matériel de la tournée asiatique 2019 du WTCR – FIA World Touring Car Cup sont de retour en Europe après le trajet prévu par la mer.

Représentant plus de 215 tonnes, ils ont été transportés depuis la Malaisie dans de grands conteneurs, avec un arrêt à Singapour afin de changer de navire.



Avec le soutien total du partenaire logistique officiel du WTCR, DHL, le NYK Wren est arrivé dans le port d'Anvers, en Belgique, le 28 janvier.



Ce retour en Europe conclut un voyage entamé le 26 juillet, lorsque l'Al Jmeliyah a pris la mer à destination de Shanghai, où il est arrivé un mois plus tard, pour la WTCR Race of China en septembre dernier.



Photo :Tom Coronel/Comtoyou DHL Team CUPRA Racing

