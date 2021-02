Le WTCR - FIA World Touring Car Cup et le PURE ETCR, le première championnat 100% électrique multimarques de touring car, se partageront l'affiche à deux reprises en 2021, en Espagne et en Corée du Sud.

Eurosport Events, promoteur du WTCR et du PURE ETCR, sera ainsi l'instigateur de véritables festivals automobiles au MotorLand Aragón du 9 au 11 juillet et à l'Inje Speedium en Corée du Sud du 15 au 17 octobre, après avoir annoncé le calendrier de cinq meetings pour la saison inaugurale de la série PURE ETCR.



Les autres épreuves de PURE ETCR auront lieu à Vallelunga, en Italie (18-20 juin), à Zolder, en Belgique (2-4 juillet) et à Copenhague, au Danemark (8 août).



Les détails complets des meetings de MotorLand Aragón et Inje Speedium seront annoncés ultérieurement.



Pour en savoir plus sur PURE ETCR et le calendrier 2021, consultez le site :https://www.pure-etcr.com