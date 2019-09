Le WTCR Fast Five avec Frédéric Vervisch

Frédéric Vervisch est le seul Belge engagé en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO cette année. Le pilote Comtoyou Team Audi Sport révèle son WTCR Fast Five à l'aube de la WTCR Race of China, qui aura lieu du 13 au 15 septembre.

Avez-vous des rituels particuliers avant une course ?“Quand j'étais plus jeune, oui, mais je ne voulais pas me dire que si je ne le faisais pas et quelque chose se produisait... Bref, je préfère être performant dans toutes les circonstances. Quand Angélique [Detavernier] est présente à une course, nous faisons un warm-up qui m'échauffe bien, donc si je peux faire ça, je le fais.”



Si vous pouviez choisir deux pilotes provenant de n'importe quelle catégorie et n'importe quelle époque pour compléter un podium à vos côtés, qui choisiriez-vous ?“Fernando Alonso en raison de ce qu'il a accompli : je l'ai toujours admiré. Cela aurait aussi été cool de monter sur le podium avec Michael Schumacher.”



Quelle histoire se cache derrière le numéro de votre Audi RS 3 LMS ?“Le numéro 22 était mon numéro l'an dernier ; j'ai connu une bonne année et c'était le seul disponible parmi ceux que j'avais à l'esprit, donc je l'ai conservé.”



Imaginez qu'un onzième circuit soit ajouté au calendrier du WTCR / OSCARO. Si vous pouviez en décider, lequel choisiriez-vous ?“Bathurst. C'est comme un mini-Nürburgring, c'est un circuit rapide et plus ou moins urbain. Il ne pardonne rien, et ça, c'est bien. En plus, les courses seraient cool parce qu'il y a des longues lignes droites, donc des opportunités de dépassement.”



Comment pensez-vous vous occuper quand vous prendrez votre retraite de pilote ?“Je n'y pense pas trop. J'espère continuer à courir pendant longtemps. Gabriele Tarquini est un bon exemple du fait que même si l'on est un peu plus vieux, on peut rester très compétitif. Si je peux maintenir ça jusque-là... c'est dans 20 ans, c'est toute une vie ! J'aimerais rester impliqué en sport auto, ça me rend heureux, c'est naturel ; j'espère donc que je serai toujours plus ou moins impliqué.”

