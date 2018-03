Le WTCR, le meilleur de ces dix dernières années selon Vernay

Le pilote du Audi Sport Leopard Lukoil Team, Jean-Karl Vernay estime que le WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO sera le "meilleur de ces dix dernières années".

Champion en titre des TCR International Series en 2017, Vernay se prépare pour un "gros challenge" au volant de son Audi RS 3 LMS, et ce dès l'ouverture de la saison lors de la Course du Maroc WTCR AFRIQUIA le mois prochain.



"Le championnat est à un très haut niveau, probablement le meilleur de ces dix dernières années. Nous devrons travailler dur et nous assurer d’être prêts pour la première course de ce nouveau calendrier excitant, qui nous permettra de retourner en Argentine, au Japon, et sur d’autres belles pistes en Europe.



"Je suis très heureux de tout ce qui se passe, et d’avoir de super gars avec moi dans l’équipe, comme Gordon. Nous devons bien travailler ensemble puis être prêts pour nous battre contre les autres gars. J’ai hâte de disputer la première course à Marrakech."