Pas de répit e novembre pour le WTCR - FIA World Touring Car Cup, alors que se rapproche le double rendez-vous décisif du Moyen Orient.

Le Bahreïn et l'Arabie saoudite se préparent à accueillir la série promue par Discovery Sports Events, et le compte à rebours a déjà commencé.



La WTCR Race of Bahrain aura lieu sur le Bahrain International Circuit du 10 au 12 novembre, suivie de la WTCR Race of Saudi Arabia au Jeddah Corniche Circuit du 25 au 27 novembre.



Visitez FIAWTCR.com pour toutes les dernières nouvelles et suivez les canaux de médias sociaux du WTCR pour toutes les dernières mises à jour.

