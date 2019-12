Le WTCR prépare les trois prochaines saisons avec de nouveaux circuits et une règle modifiée sur le

Le WTCR – FIA World Touring Car Cup continue de se renforcer avec la confirmation d'un calendrier de 10 meetings incluant deux nouvelles destinations, ainsi qu'une modification de la règle du lest conçue pour pimenter les courses.

Lors de sa réunion à Paris hier (le 4 décembre), le Conseil Mondial du Sport Automobile de la FIA a donné le feu vert à l'arrivée de la Corée du Sud et de l'Espagne au calendrier 2020 et a validé le Règlement Sportif modifié qui avait précédemment été approuvé par la Commission des Voitures de Tourisme de la FIA.



De plus, le Conseil a approuvé la prolongation de trois ans de l'accord de promotion du WTCR entre Eurosport Events et la FIA, pour les saisons 2020 à 2022.



Président de la FIA, Jean Todt commente : “Je suis très satisfait de l'évolution du partenariat pour le WTCR – FIA World Touring Car Cup et envisage avec optimisme la suite du développement des courses de voitures de tourisme.”



Le calendrier suivant est confirmé pour la saison 2020 du WTCR – FIA World Touring Car Cup :



WTCR Race of Morocco (Circuit Moulay El Hassan, Marrakech), 3-5 avril 2020

WTCR Race of Hungary (Hungaroring), 24-26 avril 2020

WTCR Race of Germany (Nürburgring Nordschleife), 20-23 mai 2020

WTCR Race of Slovakia (Slovakia Ring), 5-7 juin 2020

WTCR Race of Portugal (Circuito Internacional de Vila Real), 19-21 juin 2020

WTCR Race of Spain (MotorLand Aragón), 3-5 juillet 2020

WTCR Race of China (Ningbo International Speedpark), 4-6 septembre 2020

WTCR Race of South Korea (Inje Speedium circuit), 16-18 octobre 2020

WTCR Race of Macau (Circuito da Guia), 19-22 novembre 2020

WTCR Race of Malaysia (Sepang International Circuit), 10-13 décembre 2020

