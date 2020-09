Le promoteur du WTCR, Eurosport Events, prépare d'arrache-pied la saison à venir, qui devait s'élancer les 12 et 13 septembre sur le Salzburgring, point de départ initial d'un calendrier WTCR exclusivement européen en 2020, élaboré en réponse aux restrictions résultant de la COVID-19.



Cependant, suite à la décision du gestionnaire du circuit de ne pas organiser l'événement, Eurosport Events est ravi d'avoir conclu un accord avec le Circuit Zolder pour accueillir la première course WTCR Race of Belgium, avec les deux premières courses de la saison 2020 du WTCR - FIA World Touring Car Cup. Le changement de site a été ratifié par la FIA.



Le lieu idéal pour le lancement de la saison WTCR 2020

Ayant déjà accueilli le Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA, promu par Eurosport Events, et la Coupe d'Europe des voitures de tourisme de la FIA, le Circuit Zolder est un excellent endroit pour organiser le week-end d'ouverture de la saison WTCR 2020. Un tracé idéal pour les courses de voitures de tourisme, le circuit - Grade Deux FIA - est long de 4.010 kilomètres. Il est situé dans le nord-est de la Belgique, à environ une heure de route de la capitale, Bruxelles.



La priorité : assurer un bon départ de la saison WTCR 2020

François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a déclaré "Le fait de devoir changer de site moins de trois semaines avant le début de la saison était très inattendu, mais la priorité immédiate était de présenter une solution alternative et nous remercions la FIA et le président Jean Todt d'avoir approuvé le nouveau plan d'ouverture de la saison dans un délai aussi court.



"Bien que l'ajustement du calendrier à court terme ne soit pas idéal, nous nous sommes toujours efforcés, depuis le début, de maintenir le plus grand nombre d'événements possible. Ceci afin d'assurer la crédibilité de la compétition sportive en ayant à cœur les meilleurs intérêts de toutes nos parties prenantes. Le partenariat avec le Circuit Zolder, qui a une solide expérience dans l'organisation d'événements internationaux de sport automobile, nous offre cette possibilité.



"Avec la FIA et la direction de Circuit Zolder, nous suivons la situation concernant la diffusion de COVID-19 en Europe afin de contribuer à assurer la participation de toutes les équipes WTCR venant de différents pays européens".



Un gros intérêt passé et présent pour les voitures de tourisme en Belgique

La Belgique est un pays qui s'intéresse beaucoup aux courses de voitures de tourisme d'hier et d'aujourd'hui.L'équipe Comtoyou Racing, basée à Waterloo, est l'un des piliers du peloton du WTCR et alignera une équipe de trois voitures en 2020, dont une pour le pilote de l'équipe nationale du RACB, Gilles Magnus. La RTBF a diffusé le WTCR dans toute la Belgique depuis le début de la série en 2018, avec un programme complet en direct et des moments forts.



La WTCR Race of Belgium se déroulera à huis clos et le programme complet ainsi que les détails de la diffusion seront bientôt disponibles. Les tests officiels du WTCR auront lieu à Zolder le 10 septembre, sans accès public.



Un travail d'équipe

La saison WTCR 2020 qui débute a été rendue possible grâce aux efforts conjoints de la FIA, du promoteur de séries Eurosport Events, des organisateurs d'événements locaux et des autorités sanitaires locales.