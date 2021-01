Le WTCR - FIA World Touring Car Cup rend hommage à Adrian Campos, le fondateur et le président de Campos Racing, qui a disputé et remporté une course lors de la saison inaugurale du WTCR en 2018.

Campos, qui est décédé à 60 ans, fut un pilote reconnu avant de créer sa propre équipe.



Voici une déclaration de l'équipe espagnole, qui a également participé avec succès au championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA : "C'est avec une grande tristesse que Campos Racing a le regret d'informer qu'Adrian Campos Suñer, fondateur et président de l'équipe, est malheureusement décédé des suites d'une maladie coronarienne soudaine."



"Toute la famille Campos et l'équipe de course sont affectés cette terrible perte, mais éprouvent aussi l'immense privilège d'avoir travaillé aux côtés d'un homme aussi courageux et novateur qu'Adrián."



"Le sport automobile était le mode de vie d'Adrián : sa détermination et ses qualités humaines seront à jamais le modèle et la référence pour chacun d'entre nous."



"Son héritage dans la communauté du sport automobile est énorme, et tant sa famille que son équipe le protégeront toujours".