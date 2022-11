Le WTCR – FIA World Touring Car Cup salue Johan Kristoffersson après que le Suédois a décroché son cinquième titre mondial FIA de Rallycross à l'issue du World RX of Catalunya hier (dimanche).

Kristoffersson a pris 30 départs en WTCR en 2019, remportant trois victoires, une pole position et deux meilleurs tours en course. En marquant 243 points, le pilote du Sébastien Loeb Racing, alors sur Volkswagen, a terminé la saison en tant que meilleur rookie, une place devant Mikel Azcona, le Goodyear #FollowTheLeader du WTCR qui se dirige vers les courses décisives de la saison à Bahreïn et en Arabie saoudite le mois prochain.



Depuis qu'il a quitté le WTCR, Kristoffersson a fait du World RX son principal objectif, ajoutant les titres de 2020 et 2021 à ceux qu'il a décrochés en 2017 et 2018.



"Un cinquième titre mondial est tout simplement incroyable, et il faudra un certain temps pour réaliser", a déclaré Kristoffersson."C'est la première fois que ma petite amie et mon fils sont ici pour me voir gagner le championnat, et je suis tellement heureux de pouvoir partager ce moment spécial avec eux. C'est une sensation incroyable."



Photo : Jörg Mitter/Red Bull Content Pool

