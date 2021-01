Tom Coronel, vainqueur de course WTCR avec le Comtoyou DHL Team Audi Sport en 2020, est un habitué du Dakar et a terminé 26e dans la catégorie voiture au volant de "The Beast".



Mais, ayant évité de gros problèmes lors des 11 premières étapes, la dernière journée s'est avérée particulièrement difficile puisqueThe Beasts'est retrouvée bloquée à deux reprises. Elle a également été retardée par un problème de navigation et a crevé.



"Nous avons fait un Dakar entier en cette journée de seulement 200 kilomètres", a déclaré Tom Coronel après avoir atteint l'arrivée. "Mais je n'ai pas vécu autant de choses que maintenant en huit Dakar. C'était un méga-Dakar : difficile, dur, comme il se doit, mais sans aucun problème technique en revanche".



"Nous avons eu une crevaison à deux reprises par notre propre faute, parce que nous avons roulé trop vite sur les pierres.The Beasta été exemplaire. La seule chose à revoir, c'est la vitesse. Nous pouvons faire un maximum de 160 km/h, avec vent arrière. Cela devrait être au moins 180 km/h si nous voulons vraiment rivaliser dans ce domaine avec les meilleurs concurrents. Nous devons donc y réfléchir et discuter de nos options pour l'avenir lorsque nous rentrerons chez nous".



Revivez le Dakar 2021 de Tom Coronel ici :https://youtu.be/M588fcWJNbI