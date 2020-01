Le WTCR se rendra tôt en Aragon

Le MotorLand Aragón accueillera le WTCR – FIA World Touring Car Cup non pas une fois mais deux en 2020.

En plus d'organiser la première WTCR Race of Spain du 3 au 5 juillet, le MotorLand Aragón sera le théâtre des essais officiels de pré-saison du 24 au 26 mars.



Les essais de pré-saison WTCR, tenus au Circuit de Barcelona-Catalunya en 2018 et en 2019, marquent traditionnellement la première fois de l'année où la majorité des principaux protagonistes se retrouvent en piste en même temps, tandis que leur proximité avec la course d'ouverture au Maroc donne l'opportunité aux équipes de conclure leurs préparatifs pour la campagne à venir.

