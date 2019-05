Le WTCR soutient la Journée des Volontaires de la FIA

Le WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO est ravi de soutenir le weekend des Volontaires 2019 de la FIA.

Organisé du 24 au 26 mai, le week-end des Volontaires de la FIA célèbre ceux qui consacrent leur temps à rendre le sport automobile possible dans le monde entier. Profitant d'un week-end chargé de compétitions de la FIA, 10 épreuves de course - dont le Championnat d'Europe des Rallyes de la FIA organisé par Eurosport Events - sensibiliseront et remercieront les bénévoles qui remplissent les nombreux rôles essentiels sans lesquels le sport automobile ne serait tout simplement pas possible.



Tout au long du week-end, toute la communauté du sport automobile - des bénévoles et des officiels aux fans, en passant par les pilotes et les membres des médias - est encouragée à se joindre à nous et à montrer leur appréciation sur les médias sociaux.



Grâce au hashtag #FIAVolunteersWeekend sur Twitter, Facebook et Instagram, les gens peuvent partager des photos et des histoires d'eux-mêmes en action pendant ces deux jours, connectant des volontaires du sport automobile à tous les niveaux du monde entier - des épreuves de club aux épreuves de championnats du monde.



Le Président de la FIA, Jean Todt, a déclaré : "Les volontaires sont les héros méconnus du sport automobile. Sans eux, tout simplement, nous ne pourrions pas faire de course. Il est important pour la FIA de reconnaître leur contribution vitale, et ce week-end du bénévolat met en lumière leur travail acharné et leur dévouement pour assurer la sécurité et le succès des épreuves dans le monde entier. C'est aussi l'occasion de promouvoir les bénéfices positifs que les volontaires tirent de leur engagement et d'attirer de nouvelles personnes vers le sport automobile."



Suivez le WTCR sur les réseaux sociaux tout au long du week-end pour en savoir plus.

