Réservé aux pilotes indépendants qui ne bénéficient pas du soutien d'un constructeur, le WTCR Trophy est disputé par sept pilotes. Coronel a terminé le week-end de la WTCR Race of Belgium en tête du classement avec cinq points d'avance.



Le Néerlandais a été le meilleur des pilotes du WTCR Trophy dans la course 1 et a terminé deuxième derrière son compatriote Magnus, pilote d'Audi Comtoyou, dans la course 2.



Jean-Karl Vernay, au volant d'une Alfa Romeo du Team Mulsanne, s'est classé deuxième de la course 1, tandis que Nathanaël Berthon, qui complète le trio Comtoyou, a pris la troisième place.



Dans la course 2, Vernay est de nouveau monté sur le podium en troisième position, suivi de Berthon et de Bence Boldizs, pilote du Zengő Motorsport CUPRA.



Jack Young (Vuković Motorsport Renault) et Gábor Kismarty-Lechner (Zengő) se tourneront vers la course WTCR Race of Germany de la semaine prochaine au Nürburgring Nordschleife en espérant ouvrir leur compteur de points.