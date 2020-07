Le WTCR va accueillir deux événements promotionnels du PURE ETCR en 2020

-

PURE ETCR, le premier championnat du mondede voitures de tourisme multi-constructeurs entièrement électriques, a suscité l'enthousiasme avec un calendrier révisé qui apportera une nouvelle ère dans la course automobile dans certains coeurs du sport automobile en Europe, notamment deux épreuves du WTCR - FIA World Touring Car Cup en Espagne et en Italie.

Annoncé aujourd'hui, le calendrier révisé de la saison promotionnelle du PURE ETCR 2020 d'Eurosport Events, également promoteur du WTCR, comprendra des visites sur la WTCR Race of Spain au Motorland Arágon du 31 octobre au 1er novembre et de la WTCR Race of Italy sur le Adria International Raceway du 14 au 15 novembre.



L'événement sur le Motorland Aragón offrira aux fans une première occasion de voir les voitures en piste sur un circuit moderne dans le cadre du premier week-end du WTCR - FIA World Touring Car Cup en Espagne, les 31 octobre et 1er novembre, avec un certain nombre de courses de démonstration prévues.



L'Adria International Raceway accueillera une spectaculaire "répétition générale" pour la saison 2021, avec un format de "bataille" unique sur la piste.



Alors que le circuit d'Adria accueillera les manches finales et décisives de la saison WTCR, il disposera également d'installations complètes de production télévisuelle. La scène est donc prête pour un événement passionnant qui mettra les fans en haleine en prévision d'une première saison PURE ETCR complète - avec un titre mondial à gagner - en 2021.



Calendrier révisé de la saison promotionnelle 2020 de PURE ETCR (provisoire)

Grand Prix historique de Copenhague (Danemark), du 9 au 11 octobre*

Semaine de la vitesse à Goodwood (Royaume-Uni), du 15 au 18 octobre*.

MotorLand Aragon (Espagne), 31 octobre-1er novembre*

Adria International Raceway (Italie), 14-15 novembre**

*Courses de démonstration ; **Format de la bataille



"Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer un nouveau calendrier pour la saison promotionnelle de PURE ETCR", a déclaré François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur de PURE ETCR. "Un calendrier qui est le résultat d'un travail acharné en coulisses de la part d'Eurosport Events, le WSC et les parties prenantes de nos séries. Bien qu'il soit regrettable que notre calendrier initial n'ait pas pu être mis en œuvre, personne n'aurait pu prévoir les effets de COVID-19 à l'échelle mondiale il y a encore six mois, de sorte que des séries comme la nôtre ont dû rester mobiles et adaptables. Je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à ce processus pour leur enthousiasme et leur positivité incroyables pendant cette période sans précédent. Avec ce calendrier maintenant en place, nous pouvons nous concentrer sur notre rôle principal qui consiste à amener les voitures de tourisme les plus puissantes jamais construites directement aux fans, en aidant à montrer au monde que les véhicules électriques sont cool, amusants et rapides".

WTCR #RaceAtHome : Ehrlacher remporte le titre à l’issue du championnat de pré-saison Esports WTCR IL Y A 10 HEURES

The post Le WTCR va accueillir deux événements promotionnels du PURE ETCR en 2020 appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup.

WTCR Qui est sur la grille de la finale du championnat d’avant-saison Esports WTCR à Sepang ? IL Y A 16 HEURES