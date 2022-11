Le WTCR - FIA World Touring Car Cup va rejoindre le FIA World Endurance Championship pour mettre en lumière les commissaires bénévoles et les officiels qui donneront de leur temps, sans rétribution financière, pour assurer le bon fonctionnement du sport automobile.

Les 12 et 13 novembre ont été désignés comme le week-end des volontaires et officiels de la FIA et les pilotes du WTCR montreront leur soutien aux hommes et aux femmes dont la contribution vitale ne doit jamais être sous-estimée.Tout au long du week-end, des messages de remerciement des pilotes, des directeurs d'équipe et des hauts responsables seront diffusés sur le compte Instagram de la Commission des volontaires et des officiels (VOC) de la FIA, qui peut être suivi ICI