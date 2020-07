Le WTCR vous dit tout ce qu’il faut savoir sur… #5 L’Espagne

-

Alors que l'Espagne se prépare à rejoindre le WTCR – FIA World Touring Car Cup les 31 octobre et 1er novembre, voici ce que vous devez savoir sur le pays du Motorland Aragón, de Mikel Azcona, de CUPRA et de la paella.

1 : L'Espagne ne produit pas que des pilotes de course (Fernando Alonso) et de rallye (Carlos Sainz) renommés, elle compte aussi des acteurs célèbres. Parmi eux figurent Antonio Banderas, Penélope Cruz et le mari de celle-ci, Javier Bardem.

2 : Loin du grand écran, l'Espagne compte une longue liste de superstars du sport parmi lesquelles Rafael Nadal, Iker Casillas et le regretté Seve Ballesteros.

3 : Et puis il y a Salvador Dali – l'un des peintres les plus célèbres de l'ère moderne pour son style surréaliste – et l'artiste influent suprême qu'est Pablo Picasso.

4 : A Buñol, dans la Communauté de Valence, il est acceptable de se lancer des tomates. Mais seulement pendant La Tomatine, le dernier mercredi d'août de chaque année. Le festival attire plus de 20.000 personnes.

5 : Bien que l'Espagne n'ait jamais accueilli le WTCR auparavant, le Championnat du Monde des Voitures de Tourisme a fait huit visites au Circuit Ricardo Tormo de Valence entre 2005 et 2012.

6 : La paella est l'un des plats les plus populaires d'Espagne. Si le riz en est l'ingrédient principal, elle peut contenir du poulet, des fruits de mer, du lapin ou des escargots.

7 : Il n'est pas rare que les Madrilènes prennent duchocolate con churrosau petit-déjeuner le week-end. Il s'agit d'une boisson chocolatée chaude sur des pâtisseries frites sucrées.

8 : La CUPRA TCR construite en Espagne a été la voiture de type TCR la plus performante en 2019 avec un incroyable total de 70 victoires.

9 : Les trois quarts de l'épice la plus chère du monde, le safran, sont cultivés en Espagne.

10 : Il est traditionnel pour les Espagnols d'avoir deux noms de famille : le premier est pris de leur père, le second celui de leur mère.

En bref :

1 : L'Espagne compte 44 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO.

2 : L'Espagne a quatre langues officielles : le castillan, le catalan, le basque et le galicien.

3 : Avec ses 910 kilomètres, le Rio Ebro est le plus long fleuve d'Espagne.

4 : Près de la moitié de l'huile d'olive mondiale provient d'Espagne (1,8 million de tonnes).

5 : L'hymne national espagnol n'a pas de paroles pour accompagner la musique.

6 : Madrid précède Barcelone en tant que première ville d'Espagne.

7 : L'Espagne compte pas moins de 15 parcs nationaux.

8 : Le désert de Tabernas, dans la province d'Almería, est le seul d'Europe.

9 : L'Espagne compte près de 8000 kilomètres de côtes.

10 : Un jour à ne pas manquer en Espagne est le 12 octobre, date de la fête nationale du pays.

Un pilote à suivre :

Cliquez externalicihttps://www.youtube.com/watch?v=kA6grOEqDm8&feature=emb_logoNone pour voir l'Espagnol Mikel Azcona signer son premier succès en WTCR.

