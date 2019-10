Leader du WTCR, Michelisz garde son calme

Norbert Michelisz garde son calme alors qu'approche la WTCR JVC KENWOOD Race of Japan et qu'il compte 15 points d'avance dans la course au titre 2019 en WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO.

Le Hongrois Michelisz a délogé Esteban Guerrieri de la tête du championnat à la WTCR Race of China le mois dernier, après avoir décroché sa troisième victoire de la saison au volant de sa BRC Hyundai N Squadra Corse i30 N TCR.



Malgré cette réussite, Michelisz ne s'enflamme pas : “Il reste neuf courses, peu importe qui mène maintenant. Comme l'a dit Yvan [Muller], on peut facilement marquer 60 ou 70 points si l'on a de la réussite, et je ne considère pas les pilotes classés cinquième, sixième ou même septième comme étant écartés de la course au titre. Bien sûr, si l'on peut choisir, on préfère forcément être devant, mais tout le monde doit réfléchir à ça. Le chemin reste long.”



Michelisz est l'un des deux seuls pilotes de la #WTCR2019SUPERGRID, avec Tom Coronel, à s'être imposé sur l'East Course du Suzuka Circuit.

