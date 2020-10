Ce dernier veut que ses pilotes vedettes, Norbert Michelisz et Gabriele Tarquini, tirent le meilleur parti de leur package chaque fois qu'ils prendront la piste sur le Slovakia Ring, long de 5 922 km, pour inscrire le maximum de points lors de la WTCR - FIA World Touring Car Cup.



"Notre objectif est de nous remettre sur les rails dans la course au titre", a déclaré Rizzo. "Nous pensons pouvoir montrer le rythme et les performances réelles de la Hyundai i30 N TCR sur le Slovakia Ring, où nous avons déjà réalisé de bonnes performances par le passé. Alors que nous approchons de la mi-saison, chaque occasion de marquer des points compte, nous devons donc tirer le maximum de chaque séance".



L'équipe BRC s'est montrée sensationnelle sur le Slovakia Ring par le passé. Le Champion en titre du WTCR, Norbert Michelisz, a remporté la course 3 sur cette piste en 2018, Gabriele Tarquini détient les records du tour en qualification et en course, tandis que Nicky Catsburg a signé les deux Pole Position DHL lors de la WTCR Race of Slovakia 2019.