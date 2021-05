Gabriele Rizzo est persuadé que son équipe BRC Hyundai N LUKOIL Squadra Corse a tout ce qu'il faut pour aller chercher les sommets en WTCR - FIA World Touring Car Cup.

Alors que le légendaire circuit de la Nordschleife se prépare à accueillir la semaine prochaine (du 3 au 5 juin) la course d'ouverture de la saison WTCR en Allemagne, le BRC semble mieux préparé que jamais après avoir effectué de nombreux essais avec ses toutes nouvelles Hyundai Elantra N TCR équipées de Goodyear, pilotées par les deux premiers champions du WTCR, Gabriele Tarquini et Norbert Michelisz.



"Nous voulons arriver en Allemagne le mois prochain aussi bien préparés que possible, c'est pourquoi nous avons intensifié nos essais avant le début d'une toute nouvelle saison de WTCR", a déclaré Rizzo, le directeur de l'équipe BRC. "Avec le soutien de Hyundai Motorsport Customer Racing, nous pensons avoir tout ce qu'il faut pour réussir avec la Hyundai Elantra N TCR cette année. Gabriele et Norbert sont deux des pilotes les plus expérimentés et les plus titrés de la catégorie WTCR, et nous sommes convaincus que nous pouvons nous battre pour les deux titres cette saison."



En plus des titres consécutifs de pilotes WTCR, BRC a célébré 13 victoires en WTCR depuis que la série a débuté en 2018 en tant que remplacement du Championnat du monde des voitures de tourisme de la FIA WTCC. Cependant, l'équipe italienne n'a pas encore décroché le titre WTCR Teams, même si elle s'en est approchée en 2018 et 2019.

WTCR Muller : j’ai voulu tout transmettre à Yann, aujourd’hui il est plus fort que moi IL Y A UNE HEURE

WTCR En attendant le WTCR 2021… Entretien avec Nathanael Berthon HIER À 10:11