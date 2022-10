Comtoyou Racing, une équipe multiple fois vainqueur en WTCR - FIA World Touring Car Cup, va donner la chance à quatre pilotes de se battre pour l'or à l'occasion des FIA Motorsport Games, les jeux du sport automobile de la FIA, qui se dérouleront autour de la veille de Marseille du mercredi 26 au dimanche 30 octobre.

L'équipe, qui aligne des Audi, fera courir Andreas Bäckman, Tom Coronel, Travis Hill et Gilles Magnus (photo) dans la Touring Car Cup au Circuit Paul Ricard pour la Suède, les Pays-Bas, le Canada et la Belgique respectivement.



CliquezICIpour plus d'informations.

Ad

WTCR Une bonne deuxième place pour Coronel, pilier du WTCR 25/10/2022 À 06:04

WTCR Le leader du WTCR Mikel Azcona demeure 6e du TCR World Ranking Vervisch accède au top 10 25/10/2022 À 05:54