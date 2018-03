L’équipe locale en forme lors des tests officiels du WTCR

Le Team OSCARO by Campos Racing a vécu une journée mémorable alors que les préparatifs pour le week-end d'ouverture du WTCR – FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO passaient la vitesse supérieure aujourd'hui sur le Circuit de Barcelona-Catalunya.

Après que Pepe Oriola a dominé la séance matinale au volant de sa Cupra TCR, son équipier John Filippi l'a imité lors de la session de l'après-midi, avec une performance du jeune Français qui éclipsait celle de l'Espagnol.



Le pilote corse Filippi a signé son meilleur chrono en 1'54"443 sur le tracé du Grand Prix d'Espagne, long de 4,655 km, situé à distance réduite des quartiers généraux de Campos, alors que lui et Oriola ont été les seuls pilotes à passer sous la barre des 1'55"00.



Aurélien Panis a signé le deuxième meilleur temps de l'après-midi, signant le troisième chrono au cumul des deux séances derrière Oriola au volant de son Audi RS 3 LMS. Son équipier et compatriote français Nathanaël Berthon vient ensuite suivi par le Belge Frédéric Vervisch sur une autre Audi Comtoyou.



Yann Ehrlacher se classe sixième pour le ALL-INKL.COM Münnich Motorsport (Honda Civic Type R TCR), Mehdi Bennani septième sur sa Volkswagen Golf du Sébastien Loeb Racing, Aurélien Comte (Peugeot 308TCR DG Sport Compétition) huitième, le remplaçant temporaire de Tiago Monteiro, Benjamin Lessennes, neuvième pour le Boutsen Ginion Racing Honda, et Mato Homola dixième sur la seconde Peugeot du DG Sport Compétition).



L'ancien Champion du monde Gabriele Tarquini est 11esur sa Hyundai i30 N TCR du BRC Racing Team, Gianni Morbidelli (Alfa Romeo Giulietta TCR) 12epour le Team Mulsanne, Denis Dupont est 13eau volant de son Audi du Comtoyou Racing soutenue par la RACB National Team, suivi de près par Esteban Guerrieri (ALL-INKL.COM Münnich Motorsport) et Jean-Karl Vernay (Audi Sport Leonard Lukoil Team), le champion TCR de 2017. Norbert Nagy est 16epour le Zengo Motorsport, Yvan Muller 17eau volant d'une Hyundai alignée par sa propre équipe.



Les tests se tenaient en vue de la manche d'ouverture du WTCR à Marrakech, au Maroc, les 7 et 8 avril;



Séance du matin des tests officiels du WTCR

Séance de l'après-midi des tests officiels du WTCR

Classement combiné des tests officiels du WTCR

Rapport des tests officiels du WTCR