L’équipe PWR rejoint la #WTCR2019SUPERGRID avec une équipe de deux CUPRA

L'équipe suédoise PWR Racing abordera le plus gros challenge de son histoire en montant en WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO en 2019.

L'équipe alignera deux CUPRA TCR dans les 30 courses du calendrier et a obtenu le soutien de la marque espagnole. L'annonce du nom des pilotes esy prévue dans les semaines à venir alors que les préparatifs pour la nouvelle saison WTCR / OSCARO se poursuivent.



François Ribeiro, responsable d'Eurosport Events, le promoteur du WTCR, a accueilli avec bonheur le PWR Racing chez WTCR / OSCARO. "Bien que PWR soit une nouvelle équipe en WTCR et devra apprendre la plupart des pistes, ils ont déjà une bonne connaissance de la CUPRA TCR et un bon pedigree", commente Ribeiro. "Avec Cyan Racing et deux pilotes champions du monde comme Thed Björk et Johan Kristoffersson, la présence suédoise sur le #WTCR2019SUPERGRID est de plus en plus forte. Nous attendons avec impatience que l'équipe partage bientôt des nouvelles au sujet des pilotes."



Basée à Vikmanshyttan dans le sud de la Suède centrale, PWR a été co-fondée par Daniel Haglöf et Peter Wallenberg en 2012. L'équipe a représenté SEAT Suède et CUPRA Racing en Scandinavie avec beaucoup de succès depuis 2016, remportant trois titres en Championnat Scandinave de supertourisme en autant d'années. Elle poursuivra ses activités nationales en TCR Scandinavie en parallèle de sa campagne en WTCR / OSCARO.



Daniel Haglöf, co-fondateur et CEO de PWR, a déclaré : "Le développement de PWR Racing ont été extrêmement rapides depuis notre création en 2012 et nous nous dirigeons maintenant vers notre première saison internationale. C'est une excellente occasion de nous mesurer aux meilleurs. J'ai hâte d'y être et je suis reconnaissant de la confiance que CUPRA Racing nous a accordée pour représenter sa marque en WTCR."



Peter'Poker' Wallenberg, co-fondateur de PWR, a ajouté : "C'est une étape importante pour PWR Racing. Nous avons reçu le soutien officiel de SEAT en Suède avant la saison STCC 2016. C'est un honneur et un grand témoignage de gratitude pour tous ceux qui se sont impliqués dans PWR Racing au fil des ans."



Jaime Puig, directeur de CUPRA Racing, a déclaré : "Nous sommes ravis que PWR Racing continue à faire partie de la famille CUPRA Racing en WTCR. Notre collaboration de trois ans en Suède s'est avérée fructueuse, et je suis sûr qu'ils vont maintenant former une équipe qui peut obtenir d'excellents résultats lors de sa première saison dans un championnat international".



Le WTCR 2019 - FIA World Touring Car Cup présentée par OSCARO se déroule sur 10 week-ends d'avril à décembre et propose 30 courses diffusées en direct autour du monde. La WTCR Race of Morocco sur le circuit semi-permanent Moulay El Hassan à Marrakech ouvrira la nouvelle saison du 5 au 7 avril.

The post L’équipe PWR rejoint la #WTCR2019SUPERGRID avec une équipe de deux CUPRA appeared first on FIA WTCR | World Touring Car Cup presented by OSCARO.