L’équipe Teamwork meilleure wildcard en WTCR à Macao

Teamwork Motorsport a produit une performance solide pour ses débuts en WTCR – FIA World Touring Car Cup presenté par OSCARO, menant Kevin Tse à la position de meilleur pilote wildcard à domicile, à Macao.

Après que Filipe Souza a terminé la course 1 en tant que meilleur wildcard en 17e position pour Champ Motorsport, Tse a surmonté un problème de pression de carburant dans la course 1 pour finir la course 2 en 18e position et la course 3 à la 17e place, lors de ce qui était également sa première apparition en WTCR OSCARO.



Les résultats du dimanche sont arrivés après que l'équipe Teamwork a procédé à un changement de système d’alimentation en carburant sur l’Audi RS 3 LMS de Tse, un travail salué par Tse.



«L'équipe Teamwork a été très occupée ce week-end : six voitures au total, cinq dans la course de soutien de la Macau Cup en plus de mon Audi RS 3 LMS, et tout s'est parfaitement déroulé. Leur attitude positive et leur professionnalisme ont été clairs pendant toute la manifestation. Même lorsque ma voiture est tombée en panne, ils ont réagi rapidement pour que je puisse continuer le lendemain.



«Mon ingénieur était très expérimenté et il m'a bien guidé et a déterminé exactement ce que nous devions faire session par session. Finir comme le meilleur des wildcards dimanche est une chose pour laquelle je suis très satisfait, à la fois en termes de résultats, de qualifications et de rythme de course. "



Paul Hui, directeur de Teamwork Motorsport, a déclaré: "Je pense qu'en tant que wildcard, c'est un résultat incroyable pour nous, surtout si vous considérez que c'est la dernière course de la saison et que tout le monde essaie d'obtenir une solide performance à Macao."

