L’équipe WTCR Comtoyou brille sur la glace

Comtoyou Racing, l'une des huit équipes à s'être imposées lors de la saison inaugurale du WTCR - FIA World Touring Car Cup présenté par OSCARO, a eu une occasion de plus de célébrer à l'occasion de la manche du Trophée Andros disputée à Isola 2000 les 11 et 12 janvier.

Olivier Panis, père d'Aurélien - pilote de l'équipe Comtoyou en WTCR OSCARO en 2018 -, a remporté une victoire dans la catégorie Elite Pro, et une deuxième place, pour terminer la journée avec le plus grand nombre de points. Nathanaël Berthon a permis à l'équipe Comtoyou de placer deux pilotes sur le podium lors de la seconde course avec une troisième place.



Au classement général Elite Pro, Aurélien Panis, qui défend les couleurs de Saintéloc Racing au Trophée Andros, pointe désormais au deuxième rang, à cinq points du nouveau leader Jean-Baptiste Dubourg, pour cinq points. Comtoyou compte 22 points de retard sur Saintéloc au classement par équipes.



Aurélien Comte, vainqueur en WTCR / OSCARO en 2018, a terminé 12e dans les deux courses.



Serre Chevalier sera la prochaine étape, les 19 et 20 janvier.



Photo: Comtoyou Racing

